MGM saat verdi! O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyı hatları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Trabzon: 20°C - 28°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize: 20°C - 28°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



