MGM saat verdi! O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin ayrıntılı hava durumu raporunu paylaştı.
Yurdun genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken; Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkisi ile Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabahın ilk saatlerinde ise Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülecek. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor.
İstanbul: 21°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
Bursa: 18°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 21°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 18°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi Havanın gün boyunca az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
İzmir: 23°C - 36°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 24°C - 38°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 21°C - 37°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 17°C - 33°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi Geneli az bulutlu ve açık seyredecek, Mersin'in Toroslar mevkisinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
Antalya: 26°C - 39°C, az bulutlu ve açık
Adana: 24°C - 38°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 23°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu
Burdur: 19°C - 35°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürüyor.
Ankara: 17°C - 32°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 15°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 19°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 14°C - 27°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi Parçalı bulutlu geçecek bölgede, sabah saatlerinde Bolu ve çevresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 14°C - 30°C, parçalı bulutlu, sabah puslu ve yer yer sisli
Düzce: 17°C - 29°C, parçalı bulutlu
Sinop: 20°C - 29°C, parçalı bulutlu
Zonguldak: 18°C - 26°C, parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyı hatları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Trabzon: 20°C - 28°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 20°C - 28°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 19°C - 28°C, parçalı ve çok bulutlu
Amasya: 15°C - 31°C, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakimken; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri etkili olacak.
Erzurum: 9°C - 26°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 8°C - 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 13°C - 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 17°C - 32°C, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge genelinde az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 20°C - 37°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 22°C - 37°C, parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 25°C - 38°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 23°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu