MGM uyardı: 30 şehrimizi sağanak yağış vuracak!

Meteoroloji, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini artıracağını bildirdi. Birçok ilde sağanak yağış beklenirken, bazı bölgeler için uyarı yapıldı.

Yeni tahminlere göre 9 Ocak Cuma günü Türkiye genelinde yağışlı hava öne çıkacak. Özellikle batı, iç ve güney kesimlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, kısa sürede etkisini artırabilecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Sağanak yağış beklenen şehirler şöyle:

İstanbul

Yalova

Manisa

Muğla

Antalya

Adana

Osmaniye

Nevşehir

Aksaray

Bartın

Samsun

Giresun

Rize

Gaziantep

Şanlıurfa

Kocaeli

İzmir

Aydın

Denizli

Mersin

Hatay

Kayseri

Niğde

Zonguldak

Sinop

Ordu

Trabzon

Artvin

Kilis

