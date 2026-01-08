MGM uyardı: 30 şehrimizi sağanak yağış vuracak!
Meteoroloji, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini artıracağını bildirdi. Birçok ilde sağanak yağış beklenirken, bazı bölgeler için uyarı yapıldı.
Yeni tahminlere göre 9 Ocak Cuma günü Türkiye genelinde yağışlı hava öne çıkacak. Özellikle batı, iç ve güney kesimlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, kısa sürede etkisini artırabilecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Sağanak yağış beklenen şehirler şöyle:
İstanbul
Yalova
Manisa
Muğla
Antalya
Adana
Osmaniye
Nevşehir
Aksaray
Bartın
Samsun
Giresun
Rize
Gaziantep
Şanlıurfa
Kocaeli
İzmir
Aydın
Denizli
Mersin
Hatay
Kayseri
Niğde
Zonguldak
Sinop
Ordu
Trabzon
Artvin
Kilis