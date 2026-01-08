MGM uyardı: 30 şehrimizi sağanak yağış vuracak!

Yeni tahminlere göre 9 Ocak Cuma günü Türkiye genelinde yağışlı hava öne çıkacak. Özellikle batı, iç ve güney kesimlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, kısa sürede etkisini artırabilecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Sağanak yağış beklenen şehirler şöyle: