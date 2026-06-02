MGM yarın için tam 46 ili uyardı! 3 Haziran çarşamba gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olan durağan hava dalgasının ardından çok kritik bir son dakika uyarısı yayımladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Haziran Çarşamba günü yarın bahar havası yerini ani ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Türkiye genelinde tam 46 şehir için peş peşe uyarılarda bulunan uzmanlar; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların mutlak suretle tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
METEOROLOJİ'NİN UYARDIĞI GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR BEKLENEN 46 İLİN TAM LİSTESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi tahmin haritasında gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu yerel olarak etkili olacağı bildirilen 46 şehrimiz alt alta şu şekilde sıralandı:
Burdur
Isparta
Konya
Afyonkarahisar
Eskişehir
Kırklareli
Bolu
Ankara
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Niğde
Kayseri
Yozgat
Çorum
Amasya
Sivas
Tokat
Osmaniye
Kahramanmaraş
Adıyaman
Elazığ
Malatya
Diyarbakır
Batman
Siirt
Şırnak
Hakkari
Bitlis
Van
Muş
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Bingöl
Ağrı
Iğdır
Kars
Ardahan
Artvin
ANİ SEL VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde aniden bastırarak lokal bazda dikey yönlü aşırı yağış bırakabileceği belirtildi.
Sürücülerin görüş mesafesinde azalma ve yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı hız sınırlarına uyması gerekirken, açık alanlardaki vatandaşların da yıldırım tehlikesine karşı korunaklı alanlarda bulunmaları önem arz ediyor.