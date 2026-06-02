MGM yarın için tam 46 ili uyardı! 3 Haziran çarşamba gök gürültülü sağanak yağış alarmı

Yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Haziran Çarşamba günü yarın bahar havası yerini ani ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Türkiye genelinde tam 46 şehir için peş peşe uyarılarda bulunan uzmanlar; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların mutlak suretle tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.