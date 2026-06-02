MGM yarın için tam 46 ili uyardı! 3 Haziran çarşamba gök gürültülü sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olan durağan hava dalgasının ardından çok kritik bir son dakika uyarısı yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Haziran Çarşamba günü yarın bahar havası yerini ani ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Türkiye genelinde tam 46 şehir için peş peşe uyarılarda bulunan uzmanlar; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların mutlak suretle tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ'NİN UYARDIĞI GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR BEKLENEN 46 İLİN TAM LİSTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi tahmin haritasında gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu yerel olarak etkili olacağı bildirilen 46 şehrimiz alt alta şu şekilde sıralandı:

Burdur
Isparta

Konya
Afyonkarahisar
Eskişehir

Kırklareli
Bolu

Ankara
Karabük
Kastamonu

Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir

Nevşehir
Aksaray
Niğde

Kayseri
Yozgat

Çorum
Amasya

Sivas
Tokat

Osmaniye
Kahramanmaraş

Adıyaman
Elazığ

Malatya
Diyarbakır

Batman
Siirt

Şırnak
Hakkari

Bitlis
Van

Muş
Tunceli

Erzincan
Gümüşhane

Bayburt
Erzurum

Bingöl
Ağrı
Iğdır

Kars
Ardahan
Artvin

ANİ SEL VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde aniden bastırarak lokal bazda dikey yönlü aşırı yağış bırakabileceği belirtildi. 

Sürücülerin görüş mesafesinde azalma ve yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı hız sınırlarına uyması gerekirken, açık alanlardaki vatandaşların da yıldırım tehlikesine karşı korunaklı alanlarda bulunmaları önem arz ediyor.

