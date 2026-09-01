MGM'den 1 Eylül uyarısı! O bölgelerde gök gürültülü sağanak alarmı: İşte il il hava durumu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Samsun: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı



