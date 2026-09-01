MGM'den 1 Eylül uyarısı! O bölgelerde gök gürültülü sağanak alarmı: İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Eylül 2026 Salı gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu seyrederken, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE VE İLLERDE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak.
İstanbul: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Bursa: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi Az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.
İzmir: 35°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 37°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 35°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 31°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi Geneli az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkisinde gök gürültülü sağanak görülecek.
Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
Adana: 35°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Burdur: 33°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek.
Ankara: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi Günün parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Bolu: 28°C, parçalı bulutlu
Düzce: 29°C, parçalı bulutlu
Sinop: 28°C, parçalı bulutlu
Zonguldak: 26°C, parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Samsun: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Rize: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya: 29°C, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Erzurum: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Kars: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Van: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 32°C, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Havanın gün boyunca az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Diyarbakır: 36°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 36°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 32°C, parçalı ve az bulutlu