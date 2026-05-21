MGM'den 22 Mayıs için sarı kodlu sağanak alarmı: Hangi iller risk altında?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Mayıs 2026 itibarıyla Adana, Hatay, Sakarya ve Zonguldak dahil olmak üzere toplam 15 ilde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayınladı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu tehlikelerine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle alarm durumuna geçti. Bugün (21 Mayıs) Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 15 il için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı yapıldı.
İşte o iller...
Adana
Bolu
Gaziantep
Hatay
Kastamonu
Kahramanmaraş
Niğde
Sakarya
Şanlıurfa
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce