MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporu ve sismik/klimatolojik veriler, yurt genelinde korkutan bir sıcak hava dalgasının kapıda olduğunu gösterdi. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla tırmanmaya devam ediyor...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 1

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak, sıcaklıkların zirve yapacağı 26 kritik il için takvim verdi. İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü kavrulacak o şehirlerin tam listesi...

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 2

AFRİKA SICAKLARI EN ETKİLİ GÜNÜNE HAZIRLANIYOR

Meteoroloji uzmanlarının analizlerine göre, yurdun güney, batı ve doğu bölgeleri basra ve afrika kökenli sıcak hava dalgalarının amansız etkisi altında kalacak. Pazartesi günü haftanın ilk mesaisinde zirve noktaya ulaşacak sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpması riskinin en üst düzeye çıkacağı bildirildi. Uzmanlar, özellikle saat 11:00 ile 16:00 arasında mecbur kalınmadıkça doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 3

İŞTE 13 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ AŞIRI ISINACAK 26 İL

Meteoroloji'nin yüksek sıcaklık alarmı verdiği, termometrelerin rekor seviyelere yaklaşacağı o iller bölge bölge şu şekilde sıralandı:

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 4

EGE BÖLGESİ

Manisa
İzmir

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 5

Aydın
Denizli
Muğla

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 6

AKDENİZ BÖLGESİ

Burdur
Isparta

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 7

Adana
Kahramanmaraş

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Gaziantep
Kilis
Adıyaman

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 9

Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 10

Batman
Siirt
Şırnak

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Malatya
Erzincan

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 12

Tunceli
Elazığ
Bingöl

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 13

Muş
Iğdır
Hakkari

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MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın! - Resim: 14

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR: DEHİDRASYONA DİKKAT!

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve meteoroloji danışmanları, bu 26 ilde yaşayan vatandaşların sıvı tüketimini maksimum seviyede tutması gerektiğini hatırlattı. Aşırı sıcakların kalp debisini zorladığı, tansiyon ve böbrek rahatsızlıklarını tetiklediği belirtilerek, hafif ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, ağır spor aktivitelerinden kaçınılması gerektiği önemle vurgulandı.

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