MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın!

AFRİKA SICAKLARI EN ETKİLİ GÜNÜNE HAZIRLANIYOR

Meteoroloji uzmanlarının analizlerine göre, yurdun güney, batı ve doğu bölgeleri basra ve afrika kökenli sıcak hava dalgalarının amansız etkisi altında kalacak. Pazartesi günü haftanın ilk mesaisinde zirve noktaya ulaşacak sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpması riskinin en üst düzeye çıkacağı bildirildi. Uzmanlar, özellikle saat 11:00 ile 16:00 arasında mecbur kalınmadıkça doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.