MGM'den 26 şehre acil durum çağrısı: Termometreler sınırları zorlayacak, o saatlerde sakın dışarı çıkmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporu ve sismik/klimatolojik veriler, yurt genelinde korkutan bir sıcak hava dalgasının kapıda olduğunu gösterdi. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla tırmanmaya devam ediyor...
Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak, sıcaklıkların zirve yapacağı 26 kritik il için takvim verdi. İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü kavrulacak o şehirlerin tam listesi...
AFRİKA SICAKLARI EN ETKİLİ GÜNÜNE HAZIRLANIYOR
Meteoroloji uzmanlarının analizlerine göre, yurdun güney, batı ve doğu bölgeleri basra ve afrika kökenli sıcak hava dalgalarının amansız etkisi altında kalacak. Pazartesi günü haftanın ilk mesaisinde zirve noktaya ulaşacak sıcaklıklar nedeniyle güneş çarpması riskinin en üst düzeye çıkacağı bildirildi. Uzmanlar, özellikle saat 11:00 ile 16:00 arasında mecbur kalınmadıkça doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.
İŞTE 13 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ AŞIRI ISINACAK 26 İL
Meteoroloji'nin yüksek sıcaklık alarmı verdiği, termometrelerin rekor seviyelere yaklaşacağı o iller bölge bölge şu şekilde sıralandı:
EGE BÖLGESİ
Manisa
İzmir
Aydın
Denizli
Muğla
AKDENİZ BÖLGESİ
Burdur
Isparta
Adana
Kahramanmaraş
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Malatya
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Bingöl
Muş
Iğdır
Hakkari
UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR: DEHİDRASYONA DİKKAT!
Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve meteoroloji danışmanları, bu 26 ilde yaşayan vatandaşların sıvı tüketimini maksimum seviyede tutması gerektiğini hatırlattı. Aşırı sıcakların kalp debisini zorladığı, tansiyon ve böbrek rahatsızlıklarını tetiklediği belirtilerek, hafif ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, ağır spor aktivitelerinden kaçınılması gerektiği önemle vurgulandı.