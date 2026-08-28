MGM'den 6 ile sarı uyarı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava durumu değerlendirmesinde yurdun çok büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağını bildirirken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 6 il için aşırı sıcaklık ve yüksek nem uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
MGM'den 6 ile sarı uyarı! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat
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Hafta sonunun ilk gününde termometrelerin bu şehirlerde kritik seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN 6 İL

Meteoroloji'nin 29 Ağustos 2026 Cumartesi gününe ilişkin yayımladığı rapora göre aşırı sıcak ve yüksek nemin etkili olacağı iller şunlar:

Antalya
Diyarbakır
Mardin
Şırnak
Siirt
Batman

BİR YANDA SAĞANAK DİĞER YANDA ÇÖL SICAKLARI

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, geniş kesimlerde beklenen sağanak geçişlerine karşın güney ve güneydoğu hattındaki yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı yukarı çekecek. Uzmanlar; güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde (11.00 - 16.00) yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların doğrudan güneşe maruz kalmaması gerektiği konusunda uyarılarını yineliyor.

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