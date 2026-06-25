MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından ani bir hava değişimi uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 1

Özellikle cuma günü dışarı çıkacak vatandaşları uyararak sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunmasını isteyen Meteoroloji, 26 Haziran Cuma günü tam 11 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından ani bir hava değişimi uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan sakin hava dalgası yerini yerel ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor.

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 3

SAĞANAK YAĞMURUN ETKİLİ OLACAĞI O 11 ŞEHRİMİZ

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 4

MGM'nin haritalı tahmin raporuna göre, cuma günü yağış koridorunun merkezinde yer alacak ve gök gürültülü sağanak yağmurun esir alacağı iller şunlar:

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 5

Ege ve Akdeniz Hattı:

Denizli

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 6

Burdur

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 7

Isparta

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 8

Karadeniz Bölgesi (Kıyı ve İç Kesimler):

Samsun

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 9

Ordu

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 10

Giresun

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 11

Trabzon

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 12

Rize

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 13

Artvin

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 14

Doğu Anadolu Bölgesi:

Van


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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 15

Ardahan

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 16

VATANDAŞLARA ANİ SEL VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji uzmanları, yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra dik yamaçlarda, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde yerel olarak kuvvetleneceğini belirtti. 

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MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 17

Gökyüzü gürültülü bu sağanak dalgası esnasında ani rüzgar yükselmeleri, lokal dolu yağışları, yıldırım düşme riski ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin ve vatandaşların tedbiri elden bırakmaması önemle vurgulanıyor.

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