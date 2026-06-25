MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı: 26 Haziran Cuma günü o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından ani bir hava değişimi uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan sakin hava dalgası yerini yerel ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor.