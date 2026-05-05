MGM’den kritik uyarı: Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre, yurt genelinde bir süredir etkili olan güneşli bahar havası yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor. 6 Mayıs Çarşamba günü tam 43 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde etkili olan bahar havası, yerini özellikle ülkenin güney ve iç kesimlerinde sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak yağış, yağmur ve fırtınaya karşı pek çok il için uyarılarda bulundu.

YARIN 43 İLDE YAĞMUR VAR

Hava tahmin raporlarına göre, 6 Mayıs Çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünü kapsayan 43 ilde sağanak yağış ve yağmurun etkili olması bekleniyor. Yağışlı havaya rağmen sıcaklıkların yükselmeye devam edeceği tahmini, nem oranının da artacağına işaret ediyor.

İşte yağmurun etkili olacağı o iller:

Marmara ve Batı Karadeniz: Sakarya, Düzce, 

Zonguldak, Bartın

Orta ve Doğu Karadeniz: Sinop, Amasya, 

Tokat, Samsun, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

Doğu Anadolu: Ardahan, Kars, Iğdır, 

Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, 

Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum, 

Bayburt, Erzincan, 

Tunceli, Elazığ, Malatya

Güneydoğu Anadolu: Mardin, Siirt, 

Batman, Diyarbakır, 

Adıyaman

İç Anadolu: Sivas,

Kayseri, Niğde, 

Nevşehir, Kırşehir, 

Yozgat, Çorum, 

Kırıkkale.

Karadeniz ve Çevresi: Gümüşhane

sağanak Hava durumu