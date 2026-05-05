MGM’den kritik uyarı: Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre, yurt genelinde bir süredir etkili olan güneşli bahar havası yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor. 6 Mayıs Çarşamba günü tam 43 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde etkili olan bahar havası, yerini özellikle ülkenin güney ve iç kesimlerinde sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak yağış, yağmur ve fırtınaya karşı pek çok il için uyarılarda bulundu.
YARIN 43 İLDE YAĞMUR VAR
Hava tahmin raporlarına göre, 6 Mayıs Çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünü kapsayan 43 ilde sağanak yağış ve yağmurun etkili olması bekleniyor. Yağışlı havaya rağmen sıcaklıkların yükselmeye devam edeceği tahmini, nem oranının da artacağına işaret ediyor.
İşte yağmurun etkili olacağı o iller:
Marmara ve Batı Karadeniz: Sakarya, Düzce,
Zonguldak, Bartın
Orta ve Doğu Karadeniz: Sinop, Amasya,
Tokat, Samsun, Ordu,
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
Doğu Anadolu: Ardahan, Kars, Iğdır,
Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak,
Bitlis, Muş, Bingöl, Erzurum,
Bayburt, Erzincan,
Tunceli, Elazığ, Malatya
Güneydoğu Anadolu: Mardin, Siirt,
Batman, Diyarbakır,
Adıyaman
İç Anadolu: Sivas,
Kayseri, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir,
Yozgat, Çorum,
Kırıkkale.
Karadeniz ve Çevresi: Gümüşhane