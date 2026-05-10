MGM’den pazar mesaisi: İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Mayıs 2026 Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Yağışların özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE İL DURUMLARI
MARMARA BÖLGESİ
İSTANBUL: 22°C (Öğle saatlerinde Avrupa Yakası sağanak yağışlı)
SAKARYA: 26°C (Öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
KIRKLARELİ: 24°C (Öğle saatlerinde sağanak yağışlı)
ÇANAKKALE: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu)
EGE BÖLGESİ
İZMİR: 28°C (Parçalı bulutlu)
DENİZLİ: 29°C (Parçalı bulutlu)
AFYONKARAHİSAR: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu)
MUĞLA: 26°C (Parçalı bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA: 29°C (Parçalı yer yer çok bulutlu)
HATAY: 28°C (Parçalı bulutlu)
BURDUR: 25°C (Parçalı bulutlu)
ANTALYA: 23°C (Parçalı bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ESKİŞEHİR: 24°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
KONYA: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu)
ANKARA: 21°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
NEVŞEHİR: 20°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ AMASYA: 25°C (Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağışlı) SAMSUN: 20°C (İç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı) TRABZON: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu) ARTVİN: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
MALATYA: 24°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
KARS: 18°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
ERZURUM: 17°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
VAN: 17°C (Parçalı bulutlu)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ŞANLIURFA: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
DİYARBAKIR: 25°C (Zamanla az bulutlu)
MARDİN: 24°C (Parçalı ve az bulutlu)
SİİRT: 24°C (Parçalı ve az bulutlu)