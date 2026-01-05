MGM’den peş peşe uyarılar: Fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, belirli bölgeler için peş peşe kritik uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken; Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise dondurucu soğuklar etkisini hissettirecek.
Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Hatay'ın güneyinde ise rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Bursa: 10°C / 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çanakkale: 14°C / 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak
İstanbul: 12°C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 12°C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak
EGE
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken kıyı kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 0°C / 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Denizli: 5°C / 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir: 10°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak
Muğla: 5°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Hatay’ın güneyinde rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana: 3°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 11°C / 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay: 0°C / 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 4°C / 11°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülürken gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara: -2°C / 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir: 1°C / 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kayseri: -8°C / 5°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Konya: -2°C / 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Bolu: -1°C / 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Düzce: 6°C / 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Sinop: 9°C / 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 7°C / 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus ve yer yer sis öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: -2°C / -6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Rize: 7°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 11°C / 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 9°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve donla birlikte pus ve yer yer sis tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
Erzurum: -16°C / 2°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: -18°C / -2°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: -11°C / -1°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: -9°C / 3°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don, kuzey kesimlerde ise pus ve yer yer sis görülebilir.
Batman: -11°C / -2°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: -12°C / -2°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: -3°C / 8°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: -2°C / 7°C – Parçalı ve az bulutlu