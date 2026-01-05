MGM’den peş peşe uyarılar: Fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Bursa: 10°C / 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Çanakkale: 14°C / 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak

İstanbul: 12°C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 12°C / 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak