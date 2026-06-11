MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son siber hava tahmin değerlendirmelerine göre, yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini anlık ve sert dikey hava hareketlerine bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 1

 Yurdun büyük bölümünde etkili olan sakin hava, üst üste gelen uyarılarla birlikte yarından itibaren 22 şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dönüşecek.

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 2

12 Haziran Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı alarm verilen o bölgeler ve şehirler şu şekildedir:

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 3

SAĞANAK YAĞIŞIN ESİR ALACAĞI 22 ŞEHRİMİZ

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 4

Marmara Bölgesi: Edirne, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 5

Kırklareli

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 6

Akdeniz Bölgesi: Mersin, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 7

Adana,

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 8

Osmaniye, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 9

Burdur,

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 10

Isparta

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 11

İç Anadolu Bölgesi: Konya

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 12

Karadeniz Bölgesi: Gümüşhane, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 13

Bayburt, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 14

Trabzon, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 15

Rize, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 16

Artvin

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 17

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: Ardahan, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 18

Kars,

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 19

Erzurum,

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 20

Iğdır, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 21

Ağrı, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 22

Muş, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 23

Bingöl,

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 24

Bitlis, 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 25

Batman.

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 26

MGM ANALİZ MERKEZİNDEN SÜRÜCÜLERE VE VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji uzmanları, özellikle dikey dağ hatlarında yer alan Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde ani debi yükselmelerine karşı vatandaşları uyardı. 

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 27

Cuma günü trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesinde azalma ve yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı hız limitlerini düşürmeleri önemle tavsiye ediliyor.

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MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı - Resim: 28

Hava sıcaklıklarının ise yağış alan bölgelerde hissedilir derecede olmasa da 2 ila 4 derece arasında lokal düşüşler göstereceği tahmin ediliyor

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