MGM'den sel ve yıldırım alarmı! 12 Haziran yarın gök gürültülü sağanak yağışın vuracağı şehirlerin listesi açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son siber hava tahmin değerlendirmelerine göre, yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini anlık ve sert dikey hava hareketlerine bırakıyor.
Yurdun büyük bölümünde etkili olan sakin hava, üst üste gelen uyarılarla birlikte yarından itibaren 22 şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dönüşecek.
12 Haziran Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı alarm verilen o bölgeler ve şehirler şu şekildedir:
SAĞANAK YAĞIŞIN ESİR ALACAĞI 22 ŞEHRİMİZ
Marmara Bölgesi: Edirne,
Kırklareli
Akdeniz Bölgesi: Mersin,
Adana,
Osmaniye,
Burdur,
Isparta
İç Anadolu Bölgesi: Konya
Karadeniz Bölgesi: Gümüşhane,
Bayburt,
Trabzon,
Rize,
Artvin
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: Ardahan,
Kars,
Erzurum,
Iğdır,
Ağrı,
Muş,
Bingöl,
Bitlis,
Batman.
MGM ANALİZ MERKEZİNDEN SÜRÜCÜLERE VE VATANDAŞLARA UYARI
Meteoroloji uzmanları, özellikle dikey dağ hatlarında yer alan Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde ani debi yükselmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Cuma günü trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesinde azalma ve yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı hız limitlerini düşürmeleri önemle tavsiye ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise yağış alan bölgelerde hissedilir derecede olmasa da 2 ila 4 derece arasında lokal düşüşler göstereceği tahmin ediliyor