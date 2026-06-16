MGM'den sıcak hava dalgası sürerken o illere gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde sismografik ve meteorolojik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda hazırlanan 16 Haziran 2026 Salı gününe ait yeni hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre, yurdun büyük bir bölümünde yaz sıcakları etkisini kesintisiz sürdürmeye devam ederken, kuzey ve doğu kesimlerde ise ani hava kararmalarıyla birlikte lokal sağanak yağışlar kapıyı çalacak.
Hava sıcaklıklarında makro düzeyde önemli bir değişiklik yaşanmazken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yağış alan yerlerde ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer, ani bastıracak gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği lokal sel ve yıldırım gibi siber risklere karşı vatandaşları uyardı.
İşte bölge bölge ve il il 16 Haziran 2026 Salı hava durumu listesi:
Bölge Bölge İl İl Hava Durumu Tahminleri
Marmara Bölgesi
Batı kesimlerinde yer yer parçalı bulutluluk hakimken, öğle saatlerinden sonra Trakya hattında lokal sağanak yağış geçişleri tescillenecek.
İstanbul: 30°C (Az bulutlu ve açık)
Bursa: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Çanakkale: 31°C (Az bulutlu ve açık)
Kırklareli: 30°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Ege Bölgesi
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle birlikte kavurucu yaz sıcakları etkili olmaya devam ediyor.
Manisa: 36°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 35°C (Az bulutlu ve açık)
İzmir: 34°C (Az bulutlu)
Muğla: 32°C (Az bulutlu ve açık)
Akdeniz Bölgesi
Kıyı şeridinde az bulutlu bir hava hakimken, iç kesimlerdeki yüksek rakımlı alanlar fırtına bulutlarının radarına giriyor.
Adana: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Burdur: 31°C (Az bulutlu ve açık)
Antalya: 29°C (Az bulutlu ve açık)
Hatay: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kritik Uyarı: Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri tescil edilecektir.
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde sakin, parçalı ve az bulutlu bir hava tahmini sisteme girmiş durumda.
Eskişehir: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çankırı: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Ankara: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz sakin bir gün geçirirken Orta ve Doğu Karadeniz'in iç hatlarında siber ölçüm istasyonları yağış tescil ediyor.
Amasya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Samsun: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Rize: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Trabzon: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin batısı parçalı bulutluyken, doğu sınır hattında öğle saatlerinden sonra gökyüzü hareketleniyor.
Malatya: 31°C (Parçalı bulutlu)
Erzurum: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı)
Van: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Kars: 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Yurt genelinde en yüksek sıcaklık tescillerinin yapıldığı bölgede az bulutlu ve açık hava dalgası kesintisiz sürüyor.
Şanlıurfa: 37°C (Parçalı ve az bulutlu)
Diyarbakır: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Siirt: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)