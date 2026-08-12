MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 1

Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar, yerini Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. MGM verilerine göre, yarın tam 24 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

1 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 2

Yağış beklenen 24 il şu şekildedir:

Bursa

2 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 3

Yalova

3 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 4

Kocaeli

4 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 5

Sakarya

5 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 6

Düzce

6 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 7

Bartın

7 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 8

Zonguldak

8 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 9

Karabük

9 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 10

Kastamonu

10 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 11

Çorum

11 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 12

Amasya

12 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 13

Tokat

13 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 14

Sinop

14 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 15

Samsun

15 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 16

Ordu

16 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 17

Giresun
Trabzon

17 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 18

Rize

18 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 19

Artvin

19 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 20

Ardahan

20 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 21

Kars

21 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 22

Iğdır

22 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 23

Ağrı

23 24
MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 24

Erzurum

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