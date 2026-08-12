MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
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Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar, yerini Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. MGM verilerine göre, yarın tam 24 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Yağış beklenen 24 il şu şekildedir:
Bursa
Yalova
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bartın
Zonguldak
Karabük
Kastamonu
Çorum
Amasya
Tokat
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Erzurum