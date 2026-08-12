MGM’den son dakika hava uyarısı: Yarın 24 ilde gök gürültülü sağanak alarmı

Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar, yerini Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. MGM verilerine göre, yarın tam 24 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.