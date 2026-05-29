MGM'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Sıcaklıklar birden düşüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu raporu geldi. Yurt genelinde hava dengeleri aniden değişirken, birçok bölge için peş peşe kritik uyarılar yapıldı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabilecek kuvvetli sağanak yağışlar ile şiddetli rüzgarın kapıda olduğu açıklandı. Peki bugün hangi illerde gök gürültülü sağanak etkili olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl?

YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RÜZGÂR SERT ESECEK!

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İSTANBUL: 17°C, 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ANKARA: 11°C, 18°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

İZMİR: 18°C, 29°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (Çanakkale 24°C, Kırklareli 23°C, Sakarya 22°C)

Ege Bölgesi: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (Afyonkarahisar 19°C, Denizli 28°C, Manisa 28°C)

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya'nın kıyı kesimleri hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. (Burdur 25°C)

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. (Çankırı 19°C, Eskişehir 18°C, Konya 24°C)

Karadeniz Bölgesi: Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. (Bolu 17°C, Düzce 21°C, Kastamonu 14°C, Zonguldak 19°C, Amasya 22°C, Artvin 18°C, Samsun 21°C)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: Doğu Anadolu genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. (Erzurum 15°C, Kars 15°C, Malatya 23°C, Diyarbakır 25°C, Mardin 24°C, Siirt 27°C, Şanlıurfa 29°C)

