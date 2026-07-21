MGM'den son dakika uyarısı: Su baskını ve yıldırıma dikkat! İşte 21-25 Temmuz il il hava durumu raporu

İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ'NDE PERŞEMBEDEN İTİBAREN YAĞIŞ VAR

Haftanın ilk iki gününde İstanbul'da parçalı bulutlu ve sıcak bir havanın etkili olması öngörülürken, 23 Temmuz Perşembe günüyle birlikte kentte gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yağışlı havanın 24 Temmuz Cuma ve 25 Temmuz Cumartesi günleri de İstanbul genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışlı sistem sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne çevrelerinde de hafta sonuna doğru gök gürültülü sağanak yağışlar yaygınlaşacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri Marmara'nın büyük bölümünde yağışlar öne çıkacak.