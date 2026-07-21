MGM'den son dakika uyarısı: Su baskını ve yıldırıma dikkat! İşte 21-25 Temmuz il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21-25 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin haritasını yayımladı. Yayımlanan verilere göre, hafta ortasından itibaren yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.
Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ'NDE PERŞEMBEDEN İTİBAREN YAĞIŞ VAR
Haftanın ilk iki gününde İstanbul'da parçalı bulutlu ve sıcak bir havanın etkili olması öngörülürken, 23 Temmuz Perşembe günüyle birlikte kentte gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yağışlı havanın 24 Temmuz Cuma ve 25 Temmuz Cumartesi günleri de İstanbul genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yağışlı sistem sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne çevrelerinde de hafta sonuna doğru gök gürültülü sağanak yağışlar yaygınlaşacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri Marmara'nın büyük bölümünde yağışlar öne çıkacak.
YAĞIŞLAR KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'YA DA YAYILACAK
Meteoroloji'nin haritasına göre yağışlı hava dalgası Batı ve Orta Karadeniz'in büyük bölümünde, ayrıca İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde kendini gösterecek.
Vatandaşların hafta sonuna doğru özellikle kuzey ve batı bölgelerinde ani sağanak, yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış ve yerel su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.
GÜNEY VE DOĞU BÖLGELERİNDE SICAK HAVA ETKİSİNİ KORUYOR
Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun önemli bir bölümünde ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Bu bölgelerde termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yağışların oldukça sınırlı alanlarda kalacağı değerlendiriliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (21 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE TAHMİNLER)
MARMARA BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 36°C (Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Bursa: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 37°C (Az bulutlu)
EGE BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli: 39°C (Az bulutlu ve açık)
İzmir: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Manisa: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 39°C (Az bulutlu ve açık)
AKDENİZ BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 36°C (Az bulutlu ve açık)
Antalya: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Burdur: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 33°C (Az bulutlu ve açık)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 34°C (Az bulutlu)
Çankırı: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 32°C (Az bulutlu)
Konya: 34°C (Az bulutlu ve açık)
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Düzce: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kastamonu: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Rize: 28°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Samsun: 28°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 27°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 30°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kars: 28°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Malatya: 37°C (Az bulutlu)
Van: 29°C (Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 41°C (Az bulutlu ve açık)
Mardin: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 42°C (Az bulutlu ve açık)