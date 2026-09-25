MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 25 Eylül 2026 tarihli son hava durumu raporuna göre, sonbahar serinliği yurt genelinde etkisini artırırken kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalıyor.
Karadeniz kıyı hattı, Doğu Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak geçişleri beklenirken, güney ve güneydoğu illerinde açık ve güneşli hava etkisini sürdüyor.
BÖLGELERE GÖRE 25 EYLÜL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi:
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa hatlarında aralıklı yerel sağanak geçişleri görülmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya 23°C,
Edirne 26°C, Çanakkale ise 25°C civarında seyrediyor.
İç Anadolu Bölgesi:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor. Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklıklar Ankara'da 22°C,
Eskişehir'de 21°C, Konya'da ise 24°C ölçülüyor.
Ege Bölgesi: Kıyı Ege'de güneşli ve açık hava etkisini korurken; Kütahya (21°C), Akdeniz Bölgesi: Bölge genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim.
Afyonkarahisar (22°C) ve Uşak (24°C) gibi iç kesimlerde parçalı bulutlar görülüyor. İzmir ve Denizli'de sıcaklık 28°C seviyesinde.
Toroslar mevkisinde öğleden sonra yerel bulutlanmalar yaşansa da kıyı şeridinde yağış beklenmiyor. Antalya 31°C, Adana 33°C,
Mersin 32°C ve Hatay 31°C sıcaklığa sahip.
Karadeniz Bölgesi:
Bölgenin tamamında çok bulutlu ve yağışlı hava etkili oluyor. Zonguldak'tan Artvin'e kadar uzanan sahil bandında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor; ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması isteniyor. Trabzon 22°C, Samsun 23°C, Doğu Anadolu Bölgesi:
Rize 21°C, Bolu 19°C ve Zonguldak 21°C olarak ölçülüyor.
Parçalı ve az bulutlu bir hava göze çarpıyor. Kuzeydoğu kesimlerinde (Kars ve Ardahan) öğleden sonra bulutlanma artarak hafif sağanak geçişleri yaşanıyor. Erzurum 20°C, Malatya 27°C,
Elazığ 28°C, Kars 18°C civarında seyrediyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken gün boyu açık ve güneşli bir gökyüzü etkili oluyor. Gaziantep 30°C, Diyarbakır 32°C,
Şanlıurfa 33°C ve Mardin 29°C ölçülüyor.