MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu

Marmara Bölgesi:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa hatlarında aralıklı yerel sağanak geçişleri görülmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya 23°C,



