MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 25 Eylül 2026 tarihli son hava durumu raporuna göre, sonbahar serinliği yurt genelinde etkisini artırırken kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 1

Karadeniz kıyı hattı, Doğu Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak geçişleri beklenirken, güney ve güneydoğu illerinde açık ve güneşli hava etkisini sürdüyor.

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 2

BÖLGELERE GÖRE 25 EYLÜL HAVA DURUMU

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 3

Marmara Bölgesi:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa hatlarında aralıklı yerel sağanak geçişleri görülmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya 23°C, 

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 4

Edirne 26°C, Çanakkale ise 25°C civarında seyrediyor.

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 5

İç Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor. Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklıklar Ankara'da 22°C,

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 6

Eskişehir'de 21°C, Konya'da ise 24°C ölçülüyor.

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 7

Ege Bölgesi: Kıyı Ege'de güneşli ve açık hava etkisini korurken; Kütahya (21°C), Akdeniz Bölgesi: Bölge genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim. 

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 8

Afyonkarahisar (22°C) ve Uşak (24°C) gibi iç kesimlerde parçalı bulutlar görülüyor. İzmir ve Denizli'de sıcaklık 28°C seviyesinde.

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 9

Toroslar mevkisinde öğleden sonra yerel bulutlanmalar yaşansa da kıyı şeridinde yağış beklenmiyor. Antalya 31°C, Adana 33°C, 

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 10

Mersin 32°C ve Hatay 31°C sıcaklığa sahip.

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 11

Karadeniz Bölgesi:

Bölgenin tamamında çok bulutlu ve yağışlı hava etkili oluyor. Zonguldak'tan Artvin'e kadar uzanan sahil bandında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor; ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması isteniyor. Trabzon 22°C, Samsun 23°C, Doğu Anadolu Bölgesi: 

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 12

Rize 21°C, Bolu 19°C ve Zonguldak 21°C olarak ölçülüyor.

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 13

Parçalı ve az bulutlu bir hava göze çarpıyor. Kuzeydoğu kesimlerinde (Kars ve Ardahan) öğleden sonra bulutlanma artarak hafif sağanak geçişleri yaşanıyor. Erzurum 20°C, Malatya 27°C, 

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 14

Elazığ 28°C, Kars 18°C civarında seyrediyor.

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 15

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken gün boyu açık ve güneşli bir gökyüzü etkili oluyor. Gaziantep 30°C, Diyarbakır 32°C, 

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 16

Şanlıurfa 33°C ve Mardin 29°C ölçülüyor.

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MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! İşte il il güncel sıcaklık tablosu - Resim: 17
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