banner982
Vatandaşlar belediyeye tepkili
Vatandaşlar belediyeye tepkili
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Güler: Terörle mücadelemiz sürecek
Güler: Terörle mücadelemiz sürecek
Pes dedirten an! Çocuğa icra geldi, memurlar böyle götürdü
Pes dedirten an! Çocuğa icra geldi, memurlar böyle götürdü

MHP'li başkan istifa etti

Kırklareli'nin Pehlivanköy MHP İlçe Başkanı Mehmet Gülay Erkol, görevi ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaynak Yeniçağ: MHP'li başkan istifa etti

MHP'li başkan istifa etti

MHP Pehlivanköy İlçe Başkanlığı ile partisinden istifa ettiğini açıklayan Mehmet Gülay Erkol, 24 Temmuz günü Lüleburgaz İl Genel Meclis üyesi Ertuğrul Koç ile Ankara'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Erkol, yazılı açıklamasında ziyarette Devlet Bahçeli'nin sözleri nedeniyle istifa ettiğini belirtti. 

Erkol, "Genel başkanımızın bize söylemiş olduğu 'partiyi sattınız' sözlerinden sonra bu partide görevimi bundan böyle yapacağımı düşünemiyorum. Pehlivanköy İlçe Başkanlığı ve parti üyeliğinden bugünden itibaren istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmuş oldum" dedi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istifa #Başkan #mhp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.