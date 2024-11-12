Mide bulandıran olay: Kendisini fuhşa zorlayan eşini ihbar etti

Samsun’da yaşanan olayda, bir kadın eşi tarafından fuhuş yapmaya zorlandığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mide bulandıran olay: Kendisini fuhşa zorlayan eşini ihbar etti
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Samsun’da yaşanan olayda, bir kadın eşi tarafından fuhuş yapmaya zorlandığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kadının ihbarı üzerine harekete geçerek S.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen S.Ç., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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