Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kilolarından kurtulmak için ameliyat olup, midesine kelepçe takılan avukat Selin Selem (23), oluşan enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Selin Selem gözyaşlarıyla toprağa verilirken, cenaze aracına gelin duvağı konuldu.

Sapanca'da fazla kilolarından kurtulmak için doktora giden avukat Selin Selem'e, geçen hafta Düzce'deki özel bir hastanede mide kelepçesi takıldı. Operasyondan bir süre sonra Sapanca'ya dönen Selin Selem, durumu kötüleşince tekrar hastaneye yatırıldı. Enfeksiyon oluştuğu belirlenen Selin Selen, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.



Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Selin Selem'in cenazesi, bugün Sapanca'ya getirildi. Selen Selem için Buhara Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenaze, Sakarya Erenler Mezarlığı aile kabristanlığına götürülürken, cenaze aracına gelin duvağı konuldu. Ayakta durmakta zorlanan Burhan Selem'e yakınları destek oldu. Selin Selem gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.



Sapanca Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olan Burhan Selem'in bir süre önce avukat olan kızı Selen Selem için Serdivan ilçesinde avukatlık bürosu açma hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenildi.

