Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Köprüsü mevkisinde, yolcu midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.