Denizli'de kızıyla kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kalan babayı kurtarmak için çevredekiler ile itfaiye ekibi seferber oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kalan kişi ağır yaralandı.



Turist taşıyan Mehmet Ali Hazar yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüs sokakta geri manevra yaparken kızıyla kaldırımda yürüyen Ender Vural'a (42) çarptı.



Babasının midibüsün kaldığını gören kızı çığlık atınca olayı gören çevredekiler yardıma koştu.

Vatandaşlar Keskin'i midibüsün altından kurtarmaya çalışırken gözyaşları içindeki kızı da babasını teskin etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından Vural'ı bulunduğu yerden çıkardı. Vatandaşlar da yaralının başına güneş geçmemesi için şemsiye tutarak kurtarma çalışmasına destek verdi.

Yabancı turistlerin de kurtarma çalışmasını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Vural, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri sürücü M.A.H'yi gözaltına aldı.

Sürücünün ifadesinde, midibüsün freninin boşaldığı için hakimiyetini kaybettiğini söylediği belirtildi.

Vural'ın, Tatil için Uşak'tan Denizli'ye geldiği öğrenil'di. Vural'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

