Türkiye'nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde hasat zamanı geldi. 18 ay önce halatlara ekilen midyeler, toplanmaya başladı.

Sokakların vazgeçilmez lezzeti olan midye olgunluğuna ulaştı. Midye içinb şimdi hasat zamanı.Türkiye'nin önemli midye üretim merkezlerinden Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir süredir midye hasadı yapılıyor.18 ay önce denizin ortasındaki halatlara serilen midyelerin olgunlaşması bekleniyor.Olgunluğa ulaşan midyeler çiftlik çalışanları tarafından toplanıyor.Erdek'teki midye çiftliğini mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu, çok sayıda AB ülkesine ihracat yaptıklarını söyledi.Deniz suyunu sürerek temizleyen midyeler, uzmanlara göre üretildikleri Kulakaç, Bandırma ve Erdek körfezlerinin temiz olmasını sağlıyor.