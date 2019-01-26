İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Antalya'da etkisini gösteren hortuma dair açıklamalar yaptı. Kadıoğlu, hortum anında ne yapılması gerektiğine dair, "Yaklaştığında sesi algılarsınız, yere çökün" dedi. Ayrıca Meteorolojinin açıklamasında, "Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, CNN Türk'te Antalya'da meydana gelen hortumu değerlendirdi.



"YAKLAŞTIĞINDA YERE ÇÖKÜN"



Kadıoolu, tehlikenin sürdüğünü belirtti. Akdeniz kıyılarında yeni hortumlar çıkabileceği aktarıldı.



Türkiye'de hortum afetlerinin artacağını vurgulayan Prof. Dr. Kadıoğlu, hortum anında ne yapılması gerektiğine dair de açıklamalarda bulundu.



Kadıoğlu, "Yaklaştığında sesi algılarsınız, yere çökün" ifadelerin kullandı.



ANTALYA HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Ayrıca, MGM açıklamasında, "Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.



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