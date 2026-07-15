Milas'ta kabus gecesi! Otel ve siteler boşaltıldı: 1120 kişi tahliye edildi

Gece boyunca karadan yürütülen amansız mücadeleye, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de yeniden havadan destek vermeye başladı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, alevlerin tehdit ettiği otel ve tatil sitelerinden toplam 1120 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

YANGIN SAAT 17.00 SIRALARINDA BAŞLADI

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Milas ilçesi Gürçamlar ve Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbarın hemen ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının çıktığı ilk anlarda ekiplerin il genelindeki diğer yangınlarla da mücadele ettiğini belirterek, "Muğla genelinde o gün çıkan 6 yangından 5'i kontrol altına alınırken, Milas'taki bu yangınla mücadelemiz sürüyor. Hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yüzde 30'un altına düşmesi yangının yayılmasında etkili oldu. Önümüzdeki günlerde, ayın 18'ine kadar nem oranının daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.

1120 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının turistik tesislerin ve yerleşim yerlerinin yakınında olması nedeniyle bölgede büyük bir hareketlilik yaşandı. Vali İdris Akbıyık, rüzgarın yönü ve arazi şartları nedeniyle yayılan alevlere karşı alınan tedbirlere değinerek şunları söyledi:

"Bölgede tatil siteleri ve oteller bulunuyor. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak otellerden 350 kişi, tatil sitelerinden ise 770 kişi olmak üzere toplam 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik. Tüm birimlerimiz canla başla mücadele ediyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere jandarma ekiplerimiz geniş çaplı bir araştırma yürütüyor."

DEV SÖNDÜRME ORDUSU KARADAN VE HAVADAN SEFERBER OLDU

Yeşil vatanı korumak adına tüm kamu kurumlarının, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının seferber olduğunu belirten Vali Akbıyık, söndürme çalışmalarında görev alan dev kadroyu ve araç envanterini şu şekilde açıkladı:

Hava Gücü: Gündüz saatlerinde havadan müdahale eden 12 helikopter ve 8 uçak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden motor çalıştırarak sorti yapmaya başladı.

Kara Gücü: Bölgede 517 personel, 62 arazöz, 29 su tankeri, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 6 ilk müdahale aracı, emniyet ve jandarma bünyesindeki 4 TOMA ile diğer kurumlara ait 40 araç aktif olarak görev yapıyor.

Sağlık Desteği: Olası acil durumlar için bölgede 4 ambulans hazır bekletiliyor.

Yatağan, Milas ve çevre belediyelerin yanı sıra Didim’den de destek ekiplerinin katıldığı yangını tamamen kontrol altına alabilmek için ekiplerin zamanla yarışı devam ediyor.