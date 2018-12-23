Hayallerimizin sınırı yok… İsteyince, çalışınca başaramadığımız hiçbir şey yok. Sınır tanımayan isimlerden biri de millî halterci Hilal Bakan... Çok çalıştı milli formayı giydi. En büyük hayali Jandarma olmaktı. Ve o hayaline de ulaşmayı başardı.

Çocukken hayali jandarma olmaktı... Öğretmenlerinin keşfetmesi ile sporla tanıştı. Çok çalıştı ve bir gün millî formayı giyerek Türkiye'yi Avrupa'da temsil etti.



O, millî halterci Hilal Bakan... Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Başarısıyla hem kendini, hem Türkiye'yi gururlandırdı.



Çocukken bambaşka bir hayali vardı. Bir gün hep Jandarma olacağını düşlüyordu. Çok geç kaldığını söyleyenler oldu? Ama durum hiç de öyle değildi, o hayalinin peşinden koşmaya devam etti.



Millî halterci Hilal Bakan, Jandarma Genel Komutanlığının sınavlarını başarıyla geçi. 1 yıl jandarma okullarında eğitim aldıktan sonra astsubay olarak göreve başladı.



Çocukluk hayaline kavuşmanın ve ülkesine hizmet etmenin mutluluğunu yaşayan Bakan'ın kadınlara bir çağrısı var.



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