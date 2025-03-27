Milli kayakçı Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’daki Kervansaray Otel’de saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Haber Global'e göre, alevler kısa sürede tüm binayı sararken, yangın sonucunda Türkiye'yi 24. Pekin Kış Olimpiyatları’nda temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangında, Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta ise yaralandı.

OTELİN DENETİMLERDEN GEÇEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yangının ardından Kervansaray Otel ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Otelde ciddi eksikliklerin bulunduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bina tamamen boşaltılmış durumdadır. Net bilgi olmamakla beraber, 1 kişinin vefat ettiği bildirildi. Yangının başlamasıyla beraber, arkadaşlarımız hemen ulaşıp müdahale etti. Binayı komple boşalttı. Denetlenen otellerden bir tanesiydi. Kartalkaya'daki yangından sonra yeniden denetlemeye tabi tuttuğumuz bir oteldi. Hazırlanan raporu da hem Uludağ Alan Başkanlığına, hem ilgili bakanlığa, hem de Osmangazi Belediyesine ilettik."

"KAPATILMASI GEREKEN BİR OTELDİ"

Otelin eksikleri nedeniyle kapanma kararı verildiğini belirten Bozbey, "Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Ancak kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Biz denetimleri yapıyoruz. Uludağ Alan Başkanlığına biz bu raporları iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor. Otel tamamen boşaltıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerle görüşmeler sağladım. Ancak öncelikle, yangının söndürülmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Otelde, personel olarak 4 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tam net bilgi değil. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmalarından sonra yapılacak denetimde ortaya çıkacaktır. Ancak ilk tespitlere göre, alt kattaki mutfak veya kafeteryadan olduğu tahmin ediliyor. Bina tamamen boşaltıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. İçeride insan olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor" dedi.