Milli maçta acı olay: Kameraman hayatını kaybetti

Türkiye-Macaristan hentbol milli maçı öncesi kameraman olarak görev yapan reklam ajansı sahibi Harun Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Aksaray’da oynanan Türkiye-Macaristan A Milli Kadın Hentbol maçı öncesinde yaşanan olay, salonda büyük üzüntü yarattı. Maç çekimi için spor salonunda bulunan reklam ajansı sahibi Harun Koç, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray Spor Salonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Koç, maçın başlamasına dakikalar kala kamera başında rahatsızlandı. Durumu fark eden oyuncular ve saha görevlileri, salonda hazır bulunan sağlık ekiplerine hemen haber verdi.

İlk müdahalesi spor salonunda yapılan Koç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

milli maç kalp krizi
