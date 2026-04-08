Milli maçta acı olay: Kameraman hayatını kaybetti

Aksaray’da oynanan Türkiye-Macaristan A Milli Kadın Hentbol maçı öncesinde yaşanan olay, salonda büyük üzüntü yarattı. Maç çekimi için spor salonunda bulunan reklam ajansı sahibi Harun Koç, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray Spor Salonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Koç, maçın başlamasına dakikalar kala kamera başında rahatsızlandı. Durumu fark eden oyuncular ve saha görevlileri, salonda hazır bulunan sağlık ekiplerine hemen haber verdi.

İlk müdahalesi spor salonunda yapılan Koç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.