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Milli Piyango'cudan, 'Akrabalarınız sizi bulur' esprili bilet satışı

Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda seyyar milli piyango satıcısı Resul Halis, üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ şeklindeki esprili yazıyı yapıştırıp, satışlarını arttırdı.

Milli Piyango'cudan, 'Akrabalarınız sizi bulur' esprili bilet satışı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda seyyar milli piyango satıcısı Resul Halis, üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ şeklindeki esprili yazıyı yapıştırıp, satışlarını arttırdı.

Aslen Manisa Akhisarlı olan 47 yaşındaki seyyar milli piyango bileti satıcısı Resul Halis’in şansı, aklına gelen bir yöntemle açıldı. 17 yıldır Ayvalık’ın Cunda Adası’nda dolaşarak piyango bileti satan Resul Halis, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ yazılı bir kağıdı üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına yapıştırdı.

27 yıldır Milli Piyango bileti sattışı yaptığını belirten Resul Halis, “Müşterilerime Ada şansı veriyorum. Müge Anlı’nın programını izlerken aklıma geldi, bir yazı yazıp yeleğin arkasına yapıştırdım. İnsanların hoşuna gitti. Devir böyle bir devir, para çıkarsa akrabalar ortaya çıkar. Böyle bir reklam yaptım güzel oldu. Satışlarım artı. Müge Anlı’nın programından ulaşıp davet ettiler. Ben de onları Cunda’ya davet ettim. Cundamız zaten Türkiye’de meşhur. Bir de büyük ikramiyeyi verirsem çok daha meşhur olacak, güzel olacak” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #milli piyango
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