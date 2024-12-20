Milli Savunma Bakanı Güler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar toplantısına katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar toplantısına katıldı.

Sude İnak Sude İnak
Milli Savunma Bakanı Güler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar toplantısına katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı"na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar ifade edildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler, toplantıda devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."

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