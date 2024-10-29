Milli sporcu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer’de Beşiktaş atletizm takımının milli sporcusu Selene Durna, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Milli sporcu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Beşiktaş atletizm takımında yarışan ve aynı zamanda özel bir spor salonunda fitness eğitmenliği yapan 32 yaşındaki Durna, yalnız yaşadığı binanın 6. katındaki balkonundan düştü. Komşularının ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Polis Soruşturma Başlattı

Olay yerinde yapılan incelemede Selene Durna’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, Durna’nın dairesinde ve park halindeki aracında detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. İlk değerlendirmeler sonucunda, Durna'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılırken, Selene Durna’nın cenazesi incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nden Başsağlığı Mesajı

Daha önce ENKA’da yarışmış olan başarılı sporcu, geçtiğimiz yıl Beşiktaş formasıyla yarışmalara katılıyordu. 2019 yılında Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu olan ciritçi Selene Durna’nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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