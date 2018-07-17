banner982
6. Filo eylemini o anı yaşayanlar anlattı
6. Filo eylemini o anı yaşayanlar anlattı
Kandilli'den korkutan uyarı: Gittikçe artıyor...
Kandilli'den korkutan uyarı: Gittikçe artıyor...
Trump'a Helsinki eleştirileri
Trump'a Helsinki eleştirileri
Mersin'de bina çöktü!
Mersin'de bina çöktü!

Milli tarım yerli tohum

Çiftçinin yerli tohuma yönlendirilmesi için önemli bir çalışma başlatıldı. "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri" projesi ile 17 farklı yerde, toplam 130 dekar ekim yapıldı. Çiftçiler uygulamadan memnun.

Milli tarım yerli tohum

Milli tarım yerli tohum projesi kapsamında şu ana kadar 17 farklı yerde 130 dekar ekim yapıldı.

Amaç, tarımsal verimliliği arttırmak ve çiftçiyi milli tohumlara yönlendirmek.

Mısır, ayçiçeği, çeltik, kanola, buğday, arpa ve karabuğday gibi pek çok ürünün yerli olan tohumları, tarlalara ekildi. 

Çiftçiler projeden memnun.

Yerli tohum ithale göre hem daha ucuz hem de verimli.

Denemelerde daha çok verim alan çiftçiler, milli tohuma yöneliyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tohum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.