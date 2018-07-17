Türkiye Wimbledon tarihinde bir ilke imza attı. 17 yaşındaki Milli tenisçimiz Yankı Erel, sezonun üçüncü grand slam turnuvasında rakiplerini yenerek, şampiyonluğu kazanan ilk Türk erkek tenisçi oldu.

Milli tenisçiden tarihi başarıya imza attı. 17 yaşındaki Yankı Erel Wimbledon'da şampiyon oldu.



Sezonun üçüncü grand slam turnuvası İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.



Final maçına çıkan 17 yaşındaki milli tenisçimiz Yankı Erel rakiplerini mağlup ederek zafere ulaştı.



Erel'in final mücadelesi 1 saat 26 dakika sürdü. Kıyasıya süren mücadelenin sonunda zafer Türkiye'nin oldu.



Erel, bir ilke de imza attı. Gençler kategorisinde Nicolas Mejia ve Ondrei Styler çiftini yenerek grandslam şampiyonluğunu yaşayan "ilk türk erkek tenisçi" oldu.