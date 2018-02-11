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Milli tramvay ile yolculuk

Kayserililer 3 yıldan beri milli ve yerli tramvayla yolculuk ediyor. Kayseri Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu proje ile de bugüne kadar 127 milyon lira tasarruf sağlandı.

Milli tramvay ile yolculuk

Hem milli hem yerli böyle olunca da 127 milyon lira daha tasarruflu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce yerli hafif raylı sistem araçlarla yola çıkmak için araç alım ihalesine çıktı.

İhaleyi Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan bir firma kazandı.

Teknoloji ve kapasite olarak daha üstün yerli araçlara 1.4 milyon avro ödeme yapılıyor.

Yerli ürünlerin kullanılmasıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi 127 milyon lira tasarruf sağladı.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu araçlar hakkında bilgi verdi.



ulusal.com.tr 

Etiketler; #Milli tramvay #kayseri
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