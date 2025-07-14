Milyonlarca kişiyi ilgilendiren güvenlik düzenlemesi yürürlüğe girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı kararla, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında yeni bir dönem başladı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle, tüm araçlara kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması zorunlu hale geldi. Bu sistemler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre şekilde çalışacak.

Montaj işlemleri yalnızca Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmiş firmalar tarafından yapılacak. Bakanlık, bu süreci “Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle güvenlik kriterlerinin yeniden belirlendiği ve seri montaj belgelendirme yönergesi ile uygulamanın esaslarının netleştiği belirtildi.

Yeni sistem sayesinde yolculuk sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı doğrudan acil müdahale imkânı sağlanacak.