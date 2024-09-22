Milyonlarca sürücü ceza alabilir: Son tarih yaklaşıyor!

Yetkililer, işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini belirterek, başvuruların yoğunlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? Son tarih ne zaman ve yenilememenin yaptırımları neler? İşte detaylar!

Ehliyet Yenileme Süresi Ne Zaman Bitiyor?

1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi gereği, sürücü belgelerinin değiştirilmesi gerekiyordu. Ancak, Kovid-19 salgını nedeniyle bu süre uzatıldı. İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetler için yenileme süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzattı. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz olacak.

Ehliyet Yenilememenin Cezası Ne?

31 Aralık 2024'e kadar eski ehliyetinizi, toplam 15 TL karşılığında yenileyebilirsiniz. Ancak, 1 Ocak 2025'ten sonra eski ehliyetinizi yenilemek isterseniz, daha yüksek ücretlerle karşılaşacaksınız. Örneğin, B sınıfı ehliyet için 2024’te belirlenen tutar 5.165 TL. 2025'te bu tutar daha da artacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 5 bin liranın üzerinde ekstra ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Eski Ehliyetler Geçersiz Hale Gelecek

Kanuni süre dolduktan sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve yenilenmeyen ehliyet sahipleri araç kullanırken ceza ile karşı karşıya kalacak.

Yetkililerden Başvuru Yoğunluğu Uyarısı

Yetkililer, yılın son aylarında başvurularda oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlemlerini bir an önce tamamlamalarını öneriyor. Ehliyet yenileme başvurusu, Alo 199, mobil uygulama ya da "nvi.gov.tr" üzerinden alınan randevu ile yapılabilir. Başvurular, Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek ve yenilenen ehliyetler PTT aracılığıyla sürücülerin adresine teslim edilecek.

Ehliyet Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya "https://randevu.nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabilir ve gerekli belgeleri tamamlayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ehliyet Yenilemek İçin Gerekli Belgeler Neler?

Eski sürücü belgenizi ibraz etmeniz, 15 TL başvuru ücretini ödemeniz, yetkili sağlık kuruluşundan alınmış bir sürücü sağlık raporunu sunmanız, son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf ve MERNİS’e kayıtlı açık adresinizi bildirmeniz gerekiyor.