Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeleri içeren tasarı bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. "Torba tasarı" ile 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, komisyonda görüşülmesine başlanan "torba tasarı" ile 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacağını bildirdi.



Koçer, "torba tasarı" olarak adlandırılan, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda yer alan düzenlemeleri AA muhabirine anlattı.



Siyasi ve ekonomik istikrarın başarıyla sağlandığı Türkiye'de ekonomik istikrarın sürdürülebilir olması için yatırımların, üretimin, istihdamın, ihracatın ve tasarrufların artması gerektiğini vurgulayan Koçer, yapısal reformlar ve ekonomik tedbirler için de yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.



Nejat Koçer, bu ihtiyaca yönelik hazırlanan yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edildiği, asgari ücret ile çalışan vatandaşlardan sanayicilere, öğretmenlerden şehit yakınlarına kadar toplumun çok geniş bir kesiminin içinde yer aldığı, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun tasarısını komisyonda bugün görüşmeye başlayacaklarını kaydetti.



İstihdama destek

Koçer, tasarının neler getirdiğini şöyle açıkladı:



"Tasarıda; yatırım, üretim ve istihdamın, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin teşvik edilmesinin yanında, iş yapma kolaylığının artırılmasına, vergisel düzenlemelere, ekonomik canlılığın ve tasarrufların arttırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.



Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği ile yaklaşık 1 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlanmıştı. Ek istihdam sağlayanlara verilecek prim ve vergi desteği düzenlemesinin yer aldığı bu tasarıyla, çok daha fazla fazla istihdam imkanı sağlanmış olacak. Bu anlamda son derece kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları kuruluyor."



Komisyon Sözcüsü Koçer, asgari ücretin vergi nedeniyle yıl içinde azalmasının kalıcı olarak önlendiğini ve işverenlere iki yıldır uygulanan 100 lira tutarındaki asgari ücret desteğinin devam ettirileceğini söyledi.



"1 yıl olan teşvik süresi 1,5 yıla çıkarılıyor"

İmalat ve bilişim sektöründeki iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda prim desteği sağlanacağını; kadın, genç, engelli istihdamında 1 yıl olan teşvik süresinin 1,5 yıla çıkarılacağını belirten Koçer, "Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanıyor." dedi.



10 bin liraya kadar ÖTV indirimi

Nejat Koçer, tasarıyla yatırım teşvik belgesi aranmaksızın işletmelerin imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getirileceğini kaydederek, şöyle konuştu:



"Ayrıca OSB'ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan ya da yaptırılan; altyapı yatırımları ile iş yeri yapımına yönelik yapılacak mal teslimi ve hizmetlerde KDV istisnası öngörülüyor. 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ve elektrikli araçların, diğer taşıtlar için uygulanan motorlu taşıtlar tarifesinin yüzde 25'i oranında vergilendirilmesi sağlanıyor.



BES'e devlet teşviki

Devlet katkısı tutarlarının düzenlenmesi ve cayma süresi 3 katına kadar arttırılarak BES'e teşvik sağlanıyor. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti, vergi dışı bırakılarak kadınlarımızın çalışması teşvik ediliyor. Çeyiz desteği 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltiliyor. Konut hesabına devlet katkısı 20 bin liraya çıkarılıyor. 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınıyor. Terörle mücadelede ölen sivil vatandaşlarımızın yakınlarına 2 kadro ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 1 kadro veriliyor."



"İhtiyaçların karşılanabilmesi için titizlikle çalışıyoruz"

Tasarıyla getirilen diğer yeni düzenlemeleri de anlatan Koçer, çiftçi ve esnafa verilecek, hazine faiz destekli kredilerin kamu katılım bankalarınca da verilebilmesinin sağlanacağını söyledi.



Koçer, tasarıyla, birçok kesimi ilgilendiren önemli düzenlemeler ve özellikle ekonomik anlamda çok fazla iyileştirme gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Türkiye gibi hızla büyüyen ve gelişen ülkelerin, üretimin ve istihdamın önünü açacak ekonomik ve sosyal düzenlemelere, dolayısıyla kanun yapımına her dönemde ihtiyacı olur. Biz de bu ihtiyaçların en doğru ve en kapsamlı bir biçimde karşılanabilmesi için titizlikle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



'Torba tasarı' komisyonda

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.



Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı.



CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "torba tasarı"nın komisyona gelmeden önce ilgili komisyonlarda da görüşülmesi gerektiğini belirterek, "TBMM'de böyle bir yasa yapma usulünün olmaması lazım." diye konuştu.



HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, iktidarın bir kaç yıldır bütün medyayı hizaya çekmeyi büyük oranda başardığını ve geriye sadece internet alanının kaldığını savunarak, "istibdat" iddiasında bulundu. Paylan, internet alanına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi talebinde bulundu.



Bunun üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, usül üzerine söz alan Paylan'ın usulsüzlük yaptığını belirtti.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyon toplantısında tasarıya ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: