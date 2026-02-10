Milyonların gözü o tarihte: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞME VE ÖDEME DETAYLARI

Kura çekilişinde ismi "Asil" olarak çıkan vatandaşları belirli bir prosedür bekliyor. Kura sonrası konutların ihale süreci ve inşaat seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında, Halkbank veya Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalamak üzere hak sahiplerine davet gönderilecek.

Sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'luk peşinat tutarı yatırılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalanan ayı takip eden ay itibarıyla başlayacak. Konut teslimi sırasında ise o günkü mevzuatın belirlediği oranda KDV ödemesi gerçekleştirilecek.