Milyonların gözü o tarihte: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde süreç hızla ilerlerken, gözler rekor başvurunun yapıldığı İstanbul’a çevrildi. Kura takviminde sona yaklaşılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir için beklenen tarih aralığı netleşmeye başladı.
Yaklaşık 50 ilde kura çekimlerinin tamamlanmasıyla on binlerce aile hak sahibi olurken, süreç şimdi başvuruların en yoğun olduğu metropollere odaklandı. TOKİ'nin güncel planlamasına göre 81 ildeki tüm kura çekimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
İSTANBUL İÇİN TARİH ARALIĞI BELLİ OLDU
Resmi takvimin 27 Şubat'a kadar süreceği illerin ardından gözler Mart ayına çevrildi. 1,2 milyonu aşkın başvuruyla rekor kıran İstanbul için kura çekimlerinin 9 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Çekilişlerin Avrupa ve Anadolu yakası için ayrı oturumlarda yapılması öngörülüyor.
Başkent Ankara ve İzmir için kura tarihlerinin de İstanbul ile benzer şekilde Mart ayının ilk haftalarında tamamlanması planlanıyor. Henüz kesinleşmiş gün listesi yayımlanmasa da bu illerin 27 Şubat sonrasındaki ilk grup arasında yer almaları bekleniyor.
SONUÇLAR CANLI YAYIN VE E-DEVLET'TE
Hak sahipliği belirleme kuraları noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yapılıyor. Vatandaşlar, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden çekilişleri anlık izleyebiliyor.
Kura tamamlandıktan birkaç saat sonra ise e-Devlet "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından veya "toki.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarasıyla asil/yedek durumu kontrol edilebiliyor.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri için en kritik aşama olan anahtar teslim süreci ve inşaat takvimi de netleşti. 81 ildeki tüm kuraların 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında bitirilmesi hedeflenirken, ilk anahtar teslimatları Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak başlayacak.
Konutların, ihale tarihlerinden itibaren yaklaşık 24 ay içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
SÖZLEŞME VE ÖDEME DETAYLARI
Kura çekilişinde ismi "Asil" olarak çıkan vatandaşları belirli bir prosedür bekliyor. Kura sonrası konutların ihale süreci ve inşaat seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında, Halkbank veya Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalamak üzere hak sahiplerine davet gönderilecek.
Sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'luk peşinat tutarı yatırılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalanan ayı takip eden ay itibarıyla başlayacak. Konut teslimi sırasında ise o günkü mevzuatın belirlediği oranda KDV ödemesi gerçekleştirilecek.