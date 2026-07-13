Minibüs durağında kurşun yağmuru! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Afyonkarahisar'ın Dörtyol Mahallesi'ndeki Uydukent minibüs durağında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Durak Başkanı Osman Bulaş hayatını kaybetti, İ.A. isimli bir kişi ise ağır yaralandı.
Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Dörtyol Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Uydukent minibüs durağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, durağa gelen ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup ile Durak Başkanı Osman Bulaş arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Karşılıklı sözlü atışmayla başlayan bu gerginlik, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.
SİLAH VE BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
Şiddetini artıran arbede esnasında gruptaki şahıslardan biri yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek Durak Başkanı Osman Bulaş'ı vurdu. Aynı arbede silsilesi içerisinde İ.A. isimli şahıs da aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Bulaş ve İ.A. ambulanslara alınarak hızla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Osman Bulaş, sağlık personelinin gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İ.A.'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.
Olayın yaşandığı durağı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, delil toplama çalışmalarını tamamladı. Cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin izini süren emniyet güçleri, şahısların kimlik tespiti ve yakalanması için bölgede kapsamlı bir operasyon başlattı. Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.