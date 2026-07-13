Minibüs durağında kurşun yağmuru! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, durağa gelen ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup ile Durak Başkanı Osman Bulaş arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Karşılıklı sözlü atışmayla başlayan bu gerginlik, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.