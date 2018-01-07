Bolu'da elektrik direğine çarpan minibüsteki bir kişi öldü, sürücü de yaralandı.

Bolu'da elektrik direğine çarpan minibüsteki bir kişi öldü, sürücü de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bolu kent merkezinden Mudurnu istikametine yan yoldan seyreden Ahmet Yavuz idaresindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, Seyit köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yolcu olarak bulunan Tuncay Öztürk'ün (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybeden Öztürk'ün cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.