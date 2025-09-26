Minibüs faciası ucuz atlatıldı: Kapısı açık hareket eden araçtan öğrenci yere düştü

Mersin’in Toroslar ilçesinde kapısı açık şekilde hareket eden minibüsten bir öğrencinin düşmesi yürekleri ağza getirdi. Neyse ki öğrenci yara almadan tekrar minibüse binebildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Minibüs faciası ucuz atlatıldı: Kapısı açık hareket eden araçtan öğrenci yere düştü
Yayınlanma:

Olay, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şehir içinde toplu taşıma yapan minibüse öğrenciler bindi. Ancak minibüs kapısı kapatılmadan hareket edince büyük tehlike yaşandı.

ÖĞRENCİ YERE DÜŞTÜ, SONRA TEKRAR BİNDİ

Kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten öğrencilerden biri dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin panik yaşadığı anlarda, şans eseri öğrenci yaralanmadı. Yerden kalkan çocuk, tekrar minibüse binerek yoluna devam etti.

Kartalkaya otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin’in adı doğum gününde parka verildiKartalkaya otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin’in adı doğum gününde parka verildiYurt
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 27 Eylül elektrik kesintileriElektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 27 Eylül elektrik kesintileriElektrik Kesintisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin
Günün Manşetleri
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!