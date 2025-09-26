Minibüs faciası ucuz atlatıldı: Kapısı açık hareket eden araçtan öğrenci yere düştü
Mersin’in Toroslar ilçesinde kapısı açık şekilde hareket eden minibüsten bir öğrencinin düşmesi yürekleri ağza getirdi. Neyse ki öğrenci yara almadan tekrar minibüse binebildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şehir içinde toplu taşıma yapan minibüse öğrenciler bindi. Ancak minibüs kapısı kapatılmadan hareket edince büyük tehlike yaşandı.
ÖĞRENCİ YERE DÜŞTÜ, SONRA TEKRAR BİNDİ
Kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten öğrencilerden biri dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin panik yaşadığı anlarda, şans eseri öğrenci yaralanmadı. Yerden kalkan çocuk, tekrar minibüse binerek yoluna devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı