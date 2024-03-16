Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilbarış Sokak’ta seyir halinde olan sürücü Fatih Y. (48) yönetimindeki 16 M 06164 plakalı özel halk minibüsü, Sipahi Sokak’ta seyreden ve sürücü Nur Melek A. (27) yönetimindeki 16 ADB 656 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan yolcu Kader B. (43) ve minibüsteki yolcular Şifanur A. (28) ile 7 aylık çocuğu Ali Zeyd A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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