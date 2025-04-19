Minibüs şarampole yuvarlandı: Ünlü oyuncu ölümden döndü

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TRT ekranlarında yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinin başrol oyuncularından Berk Atan yaralandı.

Kaza, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi yakınlarında yaşandı. Y.U.K. yönetimindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında minibüste yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.