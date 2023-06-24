Minibüsle tır çarpıştı: 3 ölü 16 yaralı
Kayseri'de bir minibüs ile bir tır çarpıştı. Kaza neticesinde 3 kişi vefat ederken 16 kişi de yaralandı.
M.H. idaresindeki 34 LVP 957 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Karatay mevkiinde İ.Ö'nün kullandığı 38 GG 125 plakalı tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Gelen sağlık ekipleri, minibüsteki N.Y, M.H. ve D.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 16 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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