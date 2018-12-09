banner999
VakıfBank dünya şampiyonu
VakıfBank dünya şampiyonu
Mustafa Girgin cinayetinde yeni gelişme
Mustafa Girgin cinayetinde yeni gelişme
Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaştı
Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaştı
Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü
Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü

Minik dansçılar Paris'ten derece ile döndü

Gençler, dinamikler, başarılılar... Aylarca çaba sarf ettiler... Ve emekleri karşılıksız kalmadı. İzmirli minik dansçılar Paris'te katıldıkları yarışmadan derece ile döndü. Uluslararası platformda Türkiye'nin ismini gururla duyurdular.

Minik dansçılar Paris'ten derece ile döndü

Paris'te katıldıkları yarışmadan derece ile döndüler. Türkye'yi temsil etmenin gururu içindeler.

İzmirli Paris'te geçen ay düzenlenen yarışmada Roxity kategorisinde 2 farklı yaş grubunda birinci ve ikincilik elde etti. 

Dans eğitmeni Sibel Araç, emeklerinin karşılığını aldıkları için ve Türkiye'ye böyle bir gurur yaşattıkları için çok mutlu.

Yarışma tarihine kadar haftada 1 gün 4 saat boyunca çalıştılar. İşi çok sıkı tuttular. Emekleri karşılıksız kalmadı İzmirli dansçıların.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Paris #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.