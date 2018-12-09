Gençler, dinamikler, başarılılar... Aylarca çaba sarf ettiler... Ve emekleri karşılıksız kalmadı. İzmirli minik dansçılar Paris'te katıldıkları yarışmadan derece ile döndü. Uluslararası platformda Türkiye'nin ismini gururla duyurdular.

Paris'te katıldıkları yarışmadan derece ile döndüler. Türkye'yi temsil etmenin gururu içindeler.



İzmirli Paris'te geçen ay düzenlenen yarışmada Roxity kategorisinde 2 farklı yaş grubunda birinci ve ikincilik elde etti.



Dans eğitmeni Sibel Araç, emeklerinin karşılığını aldıkları için ve Türkiye'ye böyle bir gurur yaşattıkları için çok mutlu.



Yarışma tarihine kadar haftada 1 gün 4 saat boyunca çalıştılar. İşi çok sıkı tuttular. Emekleri karşılıksız kalmadı İzmirli dansçıların.





ulusal.com.tr

