Antalya'da yaşayan 4 yaşındaki Elif'in yürek burkan hikayesi... Minik Elif ne yazık ki yüzde 93 ağır engelli. Nedeni ise erken doğan Elif'e, küvezde yapılan uygulama... Nergiz ailesi küçük kızları için adalet istiyor.

Bu acı gerçeği söyleyen bir anne olunca durum daha da ağırlaşabiliyor. Semra Nergiz, genç ve güçlü bir anne. Bundan tam 4 yıl önce eşi Kenan Nergiz ile hasretle bekledikleri minik kızlarına kavuştular. Erken doğmuştu Elif Toprak. Hemen küveze alındı.



Küvezde bebeğe yapılan işlem tartışmalı. Tedaviyi yapan doktorun akıbeti de belli değil.



Ege ve Hacettepe Üniversitesinde görevli uzman doktorların görüşüne göre uygulamayı yapan doktor hatalı.



Minik Elif'in yüzde 93 oranında engeli bulunuyor.



Elif’in gelecekte nelerle karşılaşacağı ise bilinmiyor. Çünkü Karaciğerinin bir tarafı tıkalı. Kan gitmiyor. Bu nedenle organ nakli de gerekebilir.



Minik Elif, 18 yaşına kadar her 6 ayda bir İzmir’e gidip, sağlık kontrolünden geçmek zorunda. Bu nedenle imza kampanyası da başlatıldı.



Bugün Nergis ailesi için adelet günüydü. Aile 9'uncu kez hakim karşısında adalet aradı. Mahkeme Adli Tıp Genel Kurulu'nun Elif'i muayene etmesini istedi. Dava 3 Mayıs'a ertelendi.



Özel hastanenin Başhekimliği ise sürecin yargıya olduğunu belirterek açıklama yapmadı.







HABER: DEVRİM DÖNMEZ - KAMERA: MESUT TÖRÜN

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