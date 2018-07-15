6 gün önce kayboldu, hala bulunamadı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Minik Evrim'in tarlalarda ekinlerin arasında olabileceği ihtimali üzerine köylüler hasada başladı.
Ekinlerin biçilmesi sırasında çiftçilerin dikkatli hareket ettiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Samsun AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
ulusal.com.tr
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