Minik kramponlar bu kez kahraman şehidimiz için ter döktü. Göztepeliler, İzmir adliyesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimizi unutmadı. Gaziemir Belediyesi Sevgi Mahallesi Spor Tesislerinde düzenlenen anma etkinliğinde gurur ve hüzün bir arada yaşandı.

Minikler bu kez kahraman şehidimiz Fethi Sekin anısına ter döktü.



Gaziemir Belediyesi, Göztepe Futbol Okulları ve 1925 Gençlik ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.



Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’da etkinliğe katıldı.



Etkinliğe çocukların ve velilerin katılımı da yoğun oldu.



Göztepe Futbol Okulları ve 1925 Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticisi Behçet Şenözhür’de Hasan Tahsinleri, Fethi Sekinleri unutmayacaklarını söyledi.



Anma etkinliğinin ardından 2018 Göztepe Futbol Okulları takvimi için fotoğraf çekildi.





HABER: BELMA YÜCEL / KAMERA: AKIN KARA

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