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Minik yüzücülerin yarışma heyecanı

Aydın'da minik yüzücülerin katıldığı yüzme yarışları heyecanlı geçti. Miniklerin pek çoğu ilk kez yarışırken, veliler de onlarla aynı heyecanı paylaştı. Onuncu yıl marşı eşliğinde yapılan seramoni büyük alkış aldı.

Minik yüzücülerin yarışma heyecanı

Aydın ili okullar arası Minik A ve Minik B kategorilerinde düzenlenen yüzme yarışları heyecanlı anlara sahne oldu. Geleceğin şampiyon yüzücüleri ilk kez yarışma heyecanı yaşadı.

Beden eğitimi öğretmeni Ülkü Solak da miniklerin tatlı rekabetinden memnun.

Veliler de heyecanlıydı.

Onuncu Yıl Marşı eşliğinde yapılan seramoni ise büyük alkış aldı.

Ülkü Solak, yüzmeye ilginin artmasını umuyor.

İlk kez madalya alan minikler sevinçliydi.

Madalya için kürsüye çıkan minikler, geleceğin milli yüzücüleri olmaya, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi gururlandırmaya aday. Yeter ki yüzmeye gereken destek verilsin.


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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