Miras işlemi için aranıyordu: Kayıp kadının kemikleri eski eniştenin bahçesinde bulundu

Manisa'da 2009 yılında kaybolan Ebru Koyuncu'nun durumu, babasının vefatının ardından miras işlemlerinin başlamasıyla gündeme geldi. Aile üyeleri, yasal işlemler için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Ailenin ikametgahının Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İğdecik Mahallesi'nde olması sebebiyle soruşturmayı Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü. Ekiplerin yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda, genç kadının kaybolmadığı ve bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle çarpıcı detaylara ulaşıldı. Ebru Koyuncu'nun kaybolduğu dönemde, ablası Fatma Köse'nin o dönemki dini nikahlı eşi Ufuk Köse'nin yanında çalıştığı tespit edildi. İddiaya göre, ikili arasında yaşanan ilişki sonucunda Ebru Koyuncu hamile kaldı. Durumun ortaya çıkmasının ardından yaşanan tartışmada, şüpheli Ufuk Köse'nin genç kadını iple boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

BAHÇEDE KEMİKLER BULUNDU

Cinayet şüphesinin netleşmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması başlattı. Olay tarihinde şüpheli Ufuk Köse'ye ait olduğu belirlenen bahçede yapılan aramalarda, maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarına ulaşıldı. Bulunan kemikler, detaylı inceleme ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından maktulün ablası Fatma Köse ile eski eniştesi Ufuk Köse, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliye girişi sırasında gazetecilerin yönelttiği "Pişman mısınız?" sorusuna abla Fatma Köse, "Söyleyecek sözüm yok" yanıtını verdi. Fatma Köse'nin ifadelerinde ise cinayeti Ufuk Köse'nin işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.